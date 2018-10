Motorista atropela grupo de amigos em Mogi

A polícia está à procura do motorista suspeito de atropelar um grupo de amigos, na madrugada desta quinta-feira (25), na Avenida Doutor Deodato Wertheimer, no Distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Civil, duas vítimas precisaram ser hospitalizadas, em razão dos ferimentos.

Investigadores analisam câmeras de monitoramento para identificar as placas do veículo. Até o momento, a polícia não conseguiu obter informações quanto ao paradeiro do suspeito.

A polícia disse que o grupo de amigos bebia em frente a um comércio, quando se envolveu em uma briga. Depois, no meio da rua, eles são atingidos pelo carro em alta velocidade. Após o acidente, o motorista fugiu em alta velocidade.

O resgate levou duas pessoas a hospitais da cidade. Um dos feridos têm 23 anos. Ele teve traumatismo craniano e está internado no Hospital Luzia de Pinho Melo. O outro se trata de um rapaz, de 24 anos. A segunda vítima fraturou uma das pernas, e está internado na Santa Casa.