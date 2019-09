Motorista de 61 anos é espancado por ladrões durante assalto no Jardim Leblon

Um motorista, de 61 anos, foi agredido e roubado por bandidos durante um assalto, nessa terça-feira à noite, 17, em Suzano. A Polícia Militar apreendeu, após perseguição, um adolescente, de 17 anos, sob suspeita de participar do crime. Outros dois criminosos permanecem foragidos.

O assalto aconteceu, por volta das 22 horas, na Rua Alberto Pezuol Neto, no Jardim Leblon. A informação inicial, divulgada pela Polícia Civil, é de que a vítima estava no local, pois é motorista de aplicativo.

Foi então que bandidos anunciaram o assalto, com o objetivo de roubar o veículo. Contudo, em determinado momento, os ladrões começaram a agredir a vítima. Além do carro, o grupo fugiu levando cerca de R$ 123, um celular, além de documentos e objetos pessoais da vítima.

A notícia sobre o roubo foi enviada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). Policiais intensificaram as buscas na região e localizaram o veículo roubado.

A fuga não durou muito tempo, já que o carro acabou ficando preso em uma depressão na via. De acordo com a PM, neste momento, três suspeitos saíram do veículo e correram em direções opostas.

Na ocasião, o adolescente foi apreendido. Primeiro, ele negou ter participado do crime. Contudo, depois, afirmou que apenas estava dando voltas com os amigos.

O caso segue sob investigação.