Motorista de aplicativo de Táxi é assaltado por assaltantes armados

Um motorista, de 58 anos, prestador de serviços do aplicativo 99 POP, foi assaltado por uma dupla armada no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Os homens levaram o celular e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima, e ainda fizeram com que prosseguisse viagem até uma via do bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba. O caso ocorreu na manhã da última sexta-feira (29) e foi registrado na Delegacia Central do município.

A vítima foi chamada para uma corrida às 9 horas, partindo da Praça Sílvio Romero, no Tatuapé. Ao chegar ao local indicado, o motorista foi surpreendido por uma dupla de assaltantes, um deles armado e aparentando ser menor de idade. Após anunciar o assalto, a vítima foi obrigada a dirigir até a Rua Atibaia, no Monte Belo