Motorista de aplicativo é assaltado durante corrida, reage e consegue deter ladrão em Mogi

Um motorista de aplicativo de 25 anos foi assaltado por três criminosos armados na madrugada de quarta-feira (13) na Rua Gabriel D'Anunzio, no Jardim Layr, em Mogi das Cruzes. A Polícia procura por dois ladrões que conseguiram fugir.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima foi atender uma corrida no local por volta das 2h30. Três indivíduos entraram no carro e, durante a corrida, um dos criminosos - que estava no banco traseiro do veículo - aplicou um golpe mata-leão na vítima. Os três, segundo a vítima, estavam armados e obrigaram o motorista a descer do carro.

O jovem, então, saiu do veículo, mas conseguiu pegar a chave de ignição. Sem conseguir dar partida no carro, os criminosos fugiram do local. A vítima conseguiu voltar para o veículo e deteve um dos ladrões, que tem 39 anos, até a chegada dos policiais militares.

O indivíduo foi levado para a delegacia, onde recebeu voz de prisão. O carro foi apreendido e restituído à vítima. O celular do rapaz foi levado pelos criminosos, que seguem sendo procurados.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi como roubo duplamente qualificado (concurso de duas ou mais pessoas e com emprego de arma de fogo), referente ao celular da vítima, que foi levado; roubo duplamente qualificado tentado (concurso de duas ou mais pessoas e com emprego de arma de fogo) do carro da vítima; e apreensão de veículo.