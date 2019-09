Motorista de aplicativo é assassinado durante assalto na Índio-Tibiriçá em Suzano

O motorista de aplicativo Osmar de Souza Prado, de 36 anos, foi assassinado durante um assalto, na madrugada deste domingo, 29, na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano. A vítima foi atingida nas costas, quando tentava escapar do cerco de bandidos que o perseguiam na rodovia. Uma passageira tentou salvá-lo, mas não teve êxito. A Polícia Militar continua as buscas na região para localizar o carro envolvido no assassinato.

Segundo a PM, o roubo aconteceu por volta das 3h30. Prado atendia uma viagem compartilhada, sentido região do Distrito de Palmeiras. Em determinado ponto da rodovia, bandidos em um GM Monza emparelhou e bandidos anunciaram o assalto.

Assustado, o motorista acelerou na tentativa de escapar dos bandidos. Contudo, os ladrões atiraram. Um dos disparos atingiu as costas da vítima. As passageiras notaram que o carro perdeu aceleração e, por isto, uma delas assumiu a direção. Ela acabou perdendo o controle e batendo.

Foi então que ambas mulheres desceram e se esconderam numa região de mata. Há a suspeita de que os bandidos tenham circulado pela via por mais alguns minutos na tentativa de encontrá-las. Só a partir da chegada de policiais foi que as passageiras saíram do local onde estavam escondidas.

O local foi isolado por policiais. Peritos da Polícia Científica estiveram no local. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia capturado os criminosos.