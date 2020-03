Motorista de aplicativo é baleado após reagir a assalto; ladrões fogem sem levar nada

Um motorista de aplicativo, de 42 anos, foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em Itaquaquecetuba, durante a noite de terça-feira, 3. O crime aconteceu logo após a vítima deixar passageiras no Jardim Nossa Senhora D'Ajuda. Os ladrões fugiram sem levar nenhum pertence da vítima.

Após ser baleado na região do tórax, a vítima dirigiu cerca de 1,2 quilômetro. Ele buscou ajuda no Centro de Saúde 24 Horas, localizado na região central da cidade. Depois, foi levado ao Hospital Santa Marcelina. Segundo a polícia, a vítima teve de ser transferida ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, em razão do grave estado de saúde.

Populares levaram o carro da vítima até um posto de combustível. Peritos da Polícia Científica analisaram o veículo, que estava danificado na parte da frente. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas sobre os ladrões.