Motorista de aplicativo é encontrado morto após ser espancado e esfaqueado

O corpo do motorista de aplicativo Valter Prado Filho, de 32 anos, foi encontrado nesta segunda-feira, 2, no quilômetro 63, da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, a Mogi-Salesópolis (SP-88). O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

Uma denúncia sobre a localização do corpo levou policiais até o local. Filho tinha ferimentos característicos de espancamento e, também, uma perfuração no pescoço a qual pode ser de uma facada. Além disso, uma arma de choque foi encontrada próxima ao corpo da vítima.

Familiares do motorista reconheceram o corpo. Investigadores do SHPP não descartam nenhuma hipótese para o crime. A investigação segue em andamento.

Carro abandonado

De acordo com a investigação, o carro do motorista foi encontrado durante a madrugada, no bairro Cocuera, com as portas abertas, chave no contato e faróis acesos.

Desaparecimento

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a esposa do motorista contou que o viu pela última vez, por volta das 23h59, no domingo (1°). Filho saiu de casa afirmando que ia realizar uma corrida até Biritiba Mirim. Ela acompanhou a viagem do esposo pelo celular e achou estranho o fato de a corrida ser cancelada, após ter percorrido sete quilômetros.

A mulher tentou contato com a vítima e não obteve resposta. Na segunda tentativa, o celular já estava desligado. A esposa do motorista, então, pediu para que o sogro fosse até o local, onde encontrou o veículo. Testemunhas afirmam terem visto quatro pessoas fugindo do local onde o carro foi encontrado.

O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial de Mogi.