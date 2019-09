Motorista de aplicativo é enforcado e morto por assaltantes em Itaquá

Um motorista de aplicativo, de 41 anos, foi enforcado e morto por bandidos durante assalto, nessa quarta-feira à noite, 18, em Itaquaquecetuba. A vítima, identificada como Elvis Souza Leite, foi atender a uma corrida, quando os ladrões o abordaram na Rua Ferraz de Vasconcelos, no Jardim Monte Belo. De acordo com a Polícia Militar, um adolescente foi apreendido sob suspeita de ter participado do crime. Outros dois bandidos permanecem foragidos.

Policiais conseguiram encontrar o grupo na Rua Valparaíso. Dois suspeitos fugiram por uma viela da qual dá acesso para Rua Cedral. O adolescente apreendido, que não tem passagem na Justiça, foi encontrado ainda dentro do carro do motorista de aplicativo. Ele estava no banco do motorista. Policiais de diferentes grupamentos intensificaram as buscas no bairro, mas não encontraram os dois bandidos foragidos.

Segundo a polícia, o motorista foi encontrado no banco de trás. Ele foi enforcado com o cinto de segurança. A vítima não resistiu e teve uma parada cardíaca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimá-lo, mas sem sucesso.

Ainda segundo a PM, o adolescente apreendido confessou que, por meio do celular da namorada, solicitou uma corrida. Até o fechamento desta reportagem, a garota não havia sido encontrada.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.