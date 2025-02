Motorista de aplicativo é preso com cerca de 14 kg de maconha dentro de carro em Guararema

Um motorista de aplicativo foi preso com cerca de 14 kg de maconha dentro de um carro, na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), na altura de Guararema, na noite desta quarta-feira (5). A prisão ocorreu no âmbito da Operação Morfeu.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), policiais militares abordaram um veículo conduzido por um homem. Ele se identificou como motorista de aplicativo. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um certo nervosismo por parte do condutor que, por sua vez, revelou ter antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas.

Os agentes questionaram o suspeito sobre a possibilidade de haver algo ilícito no veículo e o homem confessou que havia maconha no porta-malas. A equipe seguiu com a busca e encontrou 14 kg da droga.

O homem foi levado para a Delegacia de Guararema, onde permaneceu preso.