Motorista de aplicativo é roubado, mantido refém e agredido por bandidos

Um motorista de aplicativo foi roubado, mantido refém, ameaçado de morte e agredido neste domingo (5). A ação dos criminosos iniciou em Mogi das Cruzes e terminou em Suzano.

Por volta das 20h40, o motorista de aplicativo recebeu um chamado para realizar uma corrida, em Mogi, em um nome de um homem. Contudo, no local, no distrito de César de Souza, embarcou uma mulher, a qual disse que a corrida era para o pai, que estaria esperando em Jundiapeba. Ao chegar no local, três indivíduos, com arma de fogo, abordaram o motorista e o colocaram no porta-malas do veículo. Os suspeitos pediram todo o dinheiro da vítima e ainda ameaçaram de matá-lo, caso pedisse socorro.

Além disso, durante o assalto, os suspeitos disseram que viram populares anotando a placa do veículo e que teriam de matar a vítima. Os criminosos fizeram três paradas, sendo que na última, na Rua Sebastião Gualberto de Almeida, no Jardim Nazareth, em Suzano, o motorista conseguiu se soltar e fugir do porta-malas. A vítima ainda foi agredida com socos e chutes, mas não se feriu.

Os ladrões fugiram com o carro, celular, documento e R$ 80 do motorista.