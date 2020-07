Motorista de ônibus é esfaqueado na mão durante tentativa de roubo em Suzano

Um motorista de ônibus foi esfaqueado durante tentativa de assalto nesta segunda-feira, 13, no Jardim Dona Benta, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito preso tentou agredir policiais, que precisaram negociar sua rendição. A ação foi realizada por agentes da 4ª Cia, do 32º Batalhão.

O motorista esfaqueado foi medicado e liberado. No total, policiais militares (PMs) recuperaram R$ 700 e apreenderam uma faca de açougueiro.

De acordo com a PM, o suspeito roubou uma passageira quando o ônibus estava em movimento. O motorista percebeu a ação e parou o coletivo, próximo à base da 4ª Cia, onde acabou sendo esfaqueado ao intervir no roubo.

Policiais foram ao encontro do bandido, que ainda continuou segurando a faca. Houve uma negociação e o suspeito se entregou.

Segundo a polícia, o suspeito preso era foragido da Justiça. Ele tem uma condenação por tráfico de drogas. Agora, ele irá responder por outros crimes.

O caso será registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.