Motorista de ônibus intermunicipal é agredido após desentendimento com passageiro

Um motorista, da empresa de transporte Radial, foi agredido neste sábado (16) por um passageiro enquanto trabalhava numa linha intermunicipal. Segundo a vítima, ele e o agressor teriam se desentendido e, por isto, recebido um soco no rosto. O fato aconteceu por volta das 7h50, na Rodovia Alberto Hinoto, no bairro Una, em Itaquaquecetuba.

Além disso, o motorista informou no Boletim de Ocorrência (B.O) que o agressor estava muito exaltado e pulou a catraca do ônibus antes de agredi-lo.O motivo do desentendimento entre ambos não foi citado no documento de registro. O motorista informou que havia testemunhas no coletivo.

Após o ocorrido, a vítima fechou as portas do ônibus e dirigiu até à Delegacia para prestar queixa. O agressor havia descido do veículo antes disso. O motorista passou mal por causa da agressão e foi encaminhado para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquá. Exame de corpo de delito foi requisitado.

Motoristas Apreensivos

Conforme publicação feita no DS, a Radial Transportes divulgou os índices de assaltos e depredações a ônibus na região de Suzano. Foram notificados 89 casos de assaltos este ano causando medo e insegurança entre motoristas.