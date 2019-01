Motorista de ônibus tenta estuprar passageira em Suzano

Um motorista de ônibus tentou estuprar uma passageira adolescente após uma viagem, na madrugada desta segunda-feira (28), na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), em Suzano. Por enquanto, o suspeito ainda não foi identificado. A Polícia Civil deve instaurar inquérito policial para analisar o caso.

Segundo a polícia, a vítima discutiu com a irmã e resolveu voltar para casa de ônibus. Por volta das 4 horas, ela conseguiu entrar em um coletivo municipal, sentido região Sul de Suzano, área do Distrito de Palmeiras. Mas, no trajeto, o motorista começou a assediá-la com palavras sexuais. A vítima era a única passageira.

Após alguns minutos, a jovem desceu do ônibus. Contudo, o suspeito a seguiu. A vítima foi agarrada e tocada nas partes íntimas, inclusive o motorista esfregou o órgão genital nela. O estupro só não foi consumado, pois, a adolescente o empurrou e correu.

A investigação busca descobrir quem é o motorista. E se o coletivo tem câmeras de segurança, o que podem comprovar o crime. Até o momento, a polícia não divulgou maiores detalhes sobre o caso, tampouco se irá solicitar buscas para localizar o motorista.