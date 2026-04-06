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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Polícia

Motorista dorme ao volante e acidente mata duas mulheres na Mogi-Bertioga

Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma grave e três moderadas

06 abril 2026 - 10h13Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O condutor de um dos carros, um homem de 34 anos, relatou que adormeceu no volante, invadindo a contramão e atingindo o outro veículoO condutor de um dos carros, um homem de 34 anos, relatou que adormeceu no volante, invadindo a contramão e atingindo o outro veículo - (Foto: Portal Artesp)

Duas mulheres, de 48 e 74 anos, morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros, na madrugada desta segunda-feira (6), no km 75 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o condutor de um dos carros, um homem de 34 anos, relatou que adormeceu no volante, invadindo a contramão e atingindo o outro veículo.

As vítimas fatais eram passageiras que estavam nos bancos traseiros dos veículos. Os demais envolvidos foram socorridos ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que, durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada, com o tráfego sendo orientado pela concessionária. De acordo com o site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a interdição aconteceu em ambas as faixas por cerca de uma hora,  já no acostamento, por quatro.

Policiais Militares Rodoviários foram acionados para atender a ocorrência, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. Diligências estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos.