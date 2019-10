Motorista é assassinado com tiro na axila em terreno baldio no Jardim Dona Benta

Um motorista, de 27 anos, foi assassinado em frente de casa, na noite deste domingo (13), no Jardim Dona Benta, em Suzano. A vítima levou um tiro na axila esquerda. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Caso

Após denúncia, por volta das 19h30, policiais militares encontraram o corpo do motorista dentro de um veículo num terreno baldio, localizado na Rua Maria Amélia Bianchi Nascimento.

O veículo estava com a porta do motorista aberta, com a traseira na calçada, além da vítima estar deitada transversal sobre o banco do motorista.

Durante trabalho policial foi constatado que o motorista levou um tiro na axila esquerda. Nada foi roubado da vítima.

A polícia informou que, até o momento, não há suspeitos da prática e a motivação do crime, que ocorreu em frente a residência do motorista.

No entanto, moradores da região afirmaram que visualizaram dois suspeitos, em uma moto, conversando com a vítima antes do crime.

Boné

A perícia encontrou um boné no teto do veículo. Segundo familiares da vítima, não era do motorista. A polícia investiga o caso.