Motorista é assassinado dentro de pesqueiro em Suzano

O motorista Jones Almeida de Oliveira, de 33 anos, foi assassinado dentro de um pesqueiro, localizado na Vila Barros, em Suzano. Dois homens - autores do crime - ainda estão sendo procurados. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga a motivação para a morte violenta.



Oliveira foi assassinado no final da tarde deste domingo (26). O ataque a tiros teria ocorrido minutos depois que a vítima chegou ao pesqueiro, com a família. Dois homens atiraram três vezes na direção do motorista, que não resistiu e morreu no local.

Depois de confirmada a morte, a polícia preservou o local, até a chegada de peritos e uma equipe do SHPP de Mogi. Um cartucho foi encontrado, e deve ser analisado para descobrir se tem relação com algum outro crime na região.

Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o paradeiro dos atiradores.