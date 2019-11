Motorista é baleado no rosto ao fugir de tentativa de assalto no Jardim Suzanópolis

Um motorista, de 58 anos, foi baleado no rosto por criminosos durante uma tentativa de assalto na Rua Dr. José Santos Neto, no Jardim Suzanópolis, em Suzano, durante a noite de quarta-feira, 27. A vítima dirigiu até o Pronto-Socorro (PS), mesmo com o rosto ensanguentado. De acordo com a Polícia Civil, o projétil no qual atingiu o motorista ficou alojado. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 28.

A investigação para encontrar os criminosos deve ser iniciada ainda esta semana. A polícia vai procurar por possíveis câmeras de segurança, que possam ter filmado a chegada ou fuga dos bandidos. Denúncias sobre o paradeiro dos ladrões poderão ser fornecidas nos número 190 ou 181 - o sigilo é absoluto.

Registro

Segundo o boletim, o crime aconteceu por volta das 20h15. O documento detalha que a vítima estava parada na via, para atender ao telefone, quando viu dois desconhecidos se aproximando do veículo. Um dos homens estava armado.

Temendo ser alvo de um roubo, o motorista acelerou o carro. Foi então que o ladrão armado atirou. Depois de percorrer alguns metros, a vítima percebeu ter sido atingida por um tiro no rosto. Mesmo ferido, ele dirigiu até o PS, onde foi medicado e liberado.

Até a última atualização sobre o caso, a polícia tinha a informação de que a bala ficou alojada no rosto do homem. Ele não corre o risco de morrer. O caso segue sob investigação do distrito central da cidade.