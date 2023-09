Motorista é detido após invadir pista contrária e bater em outro carro em Suzano

A Polícia Militar deteve um homem por embriaguez ao volante na madrugada desta segunda-feira (25) na Estrada dos Fernandes, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e, ao ouvirem as versões dos envolvidos, os policiais notaram sinais de embriaguez em um deles.

Segundo o motorista de um dos veículos, ele transitava na via quando, de repente, o condutor de outro carro invadiu a contramão e bateu em seu carro.

O condutor do veículo que invadiu a pista apresentava sinais típicos de embriaguez, o que motivou os policiais a convidarem os envolvidos a se submeterem ao teste de etilômetro. O condutor do Fox (atingido) gerou resultado de zero miligrama de álcool. Já o motorista do Peugeot (que invadiu o sentido contrário) resultou em 0,82 miligramas, o que caracteriza crime de trânsito.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o infrator permaneceu preso.

As penas previstas para quem é surpreendido com teor alcoólico acima de 0,06 miligramas de álcool por litro de ar alveolar variam entre pena de detenção de 06 meses a 03 anos e multa, também existe a previsão de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.