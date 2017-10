Motorista é furtado após caminhão tombar na Rodovia Mario Covas

Um motorista, de 62 anos, foi furtado, após tombar um caminhão, na Rodovia Mário Covas, na divisa dos municípios de Suzano e Itaquaquecetuba. O acidente e o roubo ocorreram na tarde de quinta-feira (26), por volta das 14 horas. No interior do veículo estavam o condutos e mais dois ajudantes, de 33 e 37 anos. Ninguém se feriu.

Pouco tempo depois do tombando, populares que se aproximaram do motorista, fingindo socorrê-lo, enquanto ele ainda estava dentro do caminhão e levaram sua bolsa. Dois celulares, o aparelho ortodôntico, uma pequena quantia em dinheiro e a chave do veículo particular do motorista foram levados.

O caminhão transportava frascos de bebida vazios, para uma empresa de reciclagem em São Paulo.

Segundo o motorista, poucos metros antes do tombamento do caminhão, ele já havia começado a perceber que a direção do veículo não estava normal.

Ele tentou frear e mesmo estando em baixa velocidade, não conseguiu controlar o veículo, que caiu do lado, em um pequeno barranco. Poucos metros à frente, estavam localizadas diversas casas pequenas e nenhuma delas foi atingida. O motorista disse que em poucos instantes, uma aglomeração surgiu, enquanto ele e os ajudantes tentavam sair do veículo. Alguns rapazes pegaram a bolsa do motorista e em seguida fugiram a pé. Nenhum pertence dos ajudantes foi levado.

Por volta das 16 horas, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana estava fazendo o policiamento do local, e o motorista estava esperando a chegada do guincho para a retirada do automóvel.

A via ficou interditada por poucos minutos, para evitar maiores acidentes. Por volta das 16h10, o trânsito já fluia normalmente.