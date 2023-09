Motorista é libertado após duas horas em poder de criminosos em Suzano; um é preso

Um motorista de 45 anos foi libertado de um cativeiro e um indivíduo preso em flagrante pela Polícia Militar durante um sequestro ocorrido na tarde desta terça-feira (12) na Rua Antônio Mayer, no Jardim Santa Helena, região central de Suzano.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima havia acabado de finalizar uma entrega em uma empresa quando três indivíduos se aproximaram do caminhão onde ela estava e anunciaram o assalto.

A vítima, então, foi colocada em um carro e levada por dois criminosos para o cativeiro. O terceiro homem fugiu com o caminhão. Ainda no carro, o homem teve que passar as senhas de aplicativos de bancos para os ladrões. Já no cativeiro, a vítima foi aterrorizada e ficou em poder dos criminosos durante cerca de duas horas.

De acordo com o cabo Rodrigo Lima, da 1ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar, o chamado via 190 com os militares foi feito por volta das 14h20. Os policiais foram acionados, inicialmente, para atenderem uma ocorrência de desentendimento em um condomínio que fica em uma rua próxima.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados por um morador de que um dos suspeitos estava deitado no local. Ao ser abordado, o criminoso indicou o local onde ficava o cativeiro.

Os policiais foram até a residência e estouraram o cativeiro. Eles encontraram a vítima em pé e de costas.

Aos policiais, o suspeito do crime disse que estava apenas como "segurança" do cativeiro. Ele foi preso em flagrante e levado para o Distrito Policial Central de Suzano, onde o caso está sendo registrado.

Um revólver calibre 38 com quatro munições intactas foi apreendido, bem como um carro com queixa de furto que teria sido usado no crime. A Polícia procura os outros dois indivíduos que participaram do sequestro.

Veja algumas fotos da ação da Polícia Militar:

Fotos: Divulgação/Polícia Militar