Motorista é preso com caminhão roubado em Mogi das Cruzes

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (24), após ser flagrado conduzindo um caminhão roubado na região do Parque São Martinho, em Mogi das Cruzes. O veículo, avaliado em cerca de R$ 700 mil, havia sido roubado horas antes na Marginal Tietê, na capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava realizando patrulhamento tático quando identificou o caminhão com placas que não correspondiam ao veículo. O veículo foi acompanhado e abordado no cruzamento da Avenida Japão com a Estrada da Aroeira.

Durante a abordagem, o motorista confessou o crime e afirmou que o caminhão era roubado. Em vistoria, os policiais encontraram um bloqueador de sinal, um celular, um rádio comunicador e documentos de vítimas que estavam dentro da cabine do caminhão quando foram roubadas.

Segundo o suspeito, ele participou do roubo e tinha a função de conduzir o caminhão após a retirada das vítimas. Ele afirmou ainda que receberia R$ 200 pelo serviço.

As vítimas, um motorista e um ajudante, relataram à polícia que foram abordadas por três criminosos e levadas para cativeiro. Elas foram libertadas por volta das 0h50 na Rodovia Presidente Dutra.

O caminhão, avaliado em R$ 700 mil, a carga e os pertences pessoais das vítimas foram recuperados e devolvidos. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso por roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.