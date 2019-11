Motorista é preso em flagrante por uso de CNH falsa

Um motorista foi preso em flagrante por usar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Caso ocorreu na manhã deste sábado (16) na Rua Uruguai, em Ferraz de Vasconcelos.

Ocorrência

Segundo informações, uma equipe da Rocam, em patrulhamento de rotina pela Rua Uruguai, no bairro de Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos, avistou um Sandero prata com três homens dentro em atitude suspeita.

Os policiais solicitaram a parada do veículo e revistaram o carro e os suspeitos. Entretanto não encontraram nada.

Ao solicitar a CNH do motorista, descobriram que o documento apresentava informações diferentes das apresentadas no RG do homem.

Os policiais encaminharam o motorista e o veículo à delegacia central de Ferraz de Vasconcelos e após confirmação da falsidade do documento, o homem foi preso.