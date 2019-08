Motorista é roubado no Centro de Suzano e mantido refém por três horas

Um motorista, de 21 anos, foi mantido refém por cerca de três horas durante um assalto, nessa terça-feira, 20, na Alameda Meyer Joseph Nigri, no Centro de Suzano. Ele só foi liberado no Distrito de Palmeiras.

No boletim, a vítima diz que havia saído de um centro de compras, após uma entrega, quando foi interceptado por bandidos. A quadrilha estava em dois carros e uma moto.

Os ladrões tiraram a vítima do furgão e, depois, o colocaram em um dos carros utilizados para o assalto. O registro do caso descreve ainda que o motorista foi ameaçado de morte, caso não colaborasse com os bandidos.

Depois de cerca de três horas, os criminosos libertaram a vítima no bairro Baruel, Distrito de Palmeiras. Ainda de acordo com o boletim, o motorista pediu ajuda para um chacareiro, que ligou para a Polícia Militar.

Buscas foram realizadas, mas ninguém foi preso. Além de documentos e dinheiro, os ladrões fugiram levando uma carga avaliada em R$ 1 mil.