Um veículo capotou após uma batida na Avenida do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos, na madrugada desta sexta-feira (17). Um motorista, de 21 anos, ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle do veículo após uma batida e o carro acabou capotando. De acordo com a corporação, apesar do susto, a vítima ficou presa nas ferragens estava bem de saúde e sofreu apenas escoriações pelo corpo.