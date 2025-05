Motorista embriagado é preso após tentativa de agressão e desacato em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu durante a noite do último domingo (27/04) um homem por embriaguez ao volante, resistência à prisão, desacato e direção perigosa. A ocorrência teve início no bairro Jardim Casa Branca e se estendeu até o Parque Santa Rosa, na estrada dos Fernandes, onde o condutor foi contido após acompanhamento e tentativa de agressão aos agentes.

O atendimento teve início quando o motorista trafegava em zigue-zague e quase colidiu com a viatura da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) pela estrada Santa Mônica, por volta das 21 horas. Dentro do carro, um Chevrolet Monza, de cor prata, estavam uma mulher e duas crianças que chegaram a pedir socorro durante a fuga.

Diante da situação de risco, os agentes emitiram sinais sonoros, luminosos e ordem de parada por voz de comando, que foram desobedecidos pelo condutor. O homem seguiu em alta velocidade e pela contramão, continuando com direção perigosa por cerca de um quilômetro.

O motorista só parou o veículo ao chegar na estrada dos Fernandes. Mesmo após nova ordem, ele se recusou a sair do automóvel. No momento da abordagem, o indivíduo reagiu com socos e chutes contra os agentes, que solicitaram apoio de outra equipe da Romu. A contenção foi feita com uso progressivo da força e algemas, garantindo a segurança da equipe e das pessoas envolvidas.

Durante a revista, os guardas constataram sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, comportamento agressivo e desorientação. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada dentro do veículo. A consulta à documentação revelou que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“O risco oferecido por essa pessoa foi extremo. Colocou em perigo não só a vida de seus passageiros, incluindo duas crianças, como também de terceiros e da própria equipe da GCM. Felizmente, a atuação rápida dos nossos agentes evitou um desfecho trágico”, afirmou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Em seguida a um hospital para coleta de sangue. Durante o atendimento, ele recusou os procedimentos e desacatou o médico com palavras de baixo calão.

“O desrespeito às leis de trânsito e à autoridade médica demonstra o grau de descontrole do indivíduo. Situações como essa reforçam a importância da presença ativa da Romu e da integração com os demais serviços públicos”, destacou Balbino.

O veículo foi apreendido e removido do local. O agressor permaneceu à disposição da Justiça e responderá por uma série de infrações, incluindo embriaguez ao volante, desobediência, desacato, resistência e direção perigosa. A GCM de Suzano segue com patrulhamentos intensificados e ações preventivas para garantir a segurança dos munícipes.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.