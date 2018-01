Motorista perde controle após ser fechado e caminhão tomba sobre residência em Ferraz

Um caminhão tombou sobre uma casa nesta terça-feira (23) em Ferraz de Vasconcelos. Não houve registro de feridos após o acidente. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista não tinha permissão para dirigir veículos pesados. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do homem estava vencida desde julho do ano passado.

O incidente ocorreu na manhã desta terça, na Rua São João, no Jardim Mercedes. Segundo as primeiras informações, o motorista do caminhão foi levado por policiais militares (PMs) à delegacia para prestar depoimento.

Aos PMs, o primeiro depoimento dado pelo motorista é o de que um VW Fusca o fechou. O carro de passeio teria saído repentinamente de uma rua paralela. De acordo com a polícia, o suspeito falou ter desviado, mas perdido o controle e tombado sobre a casa.

Havia apenas uma idosa, de 65 anos, dentro da residência. Ela não teve nenhum ferimento, mas, segundo a polícia, ficou assustada por causa do barulho do caminhão atingindo o imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Não há previsão de quando o caminhão será retirado do local.

A PM informou que o caso deve ser apresentado no 1º Distrito Policial (DP), do Jardim Margarida, em Ferraz.