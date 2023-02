Um motorista perdeu o controle da direção do veículo, colidiu com uma árvore e caiu no rio nesta quinta-feira (2), em Arujá.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, duas pessoas foram socorridas e uma está desaparecida.

As buscas do Corpo de Bombeiros continuam na área de Guarulhos, no trecho que faz divisa com Arujá, e no próprio município.

A ocorrência contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil.