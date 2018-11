Motorista provoca grave acidente e foge na Dr. Prudente de Moraes

Dois jovens ficaram feridos após um motorista atingir o veículo em que estavam e empurrá-los para fora da pista. O acidente aconteceu no fim de semana na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em Suzano. O fato só foi registrado essa segunda-feira (5).

Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. A Polícia Civil tenta identificar o motorista que provocou o acidente. Há possibilidades de que câmeras de monitoramento tenham captado as placas do veículo.

O pai de um dos feridos, o comerciante Enio Batista da Silva, disse que por 'sorte' o filho e o amigo não ficaram gravemente feridos. "Quando esse cara jogou eles para fora, o veículo em que estavam atingiu coqueiros e, depois, o poste de iluminação. Um caminhão passava na hora e acabou escorando o poste, pela graça dívida, já que poderia ter caído em cima do carro deles (vítimas)".

Ainda segundo o comerciante, o filho teve escoriações pelo corpo. Disse ainda detalhes sobre o carro do suspeito foragido. "Eles não puderam ver as placas, mas disseram parecer um Fiat Siena, de cor prata. A gente espera que a polícia os encontre logo, pois, o motorista quase os matou por causa de uma imprudência no trânsito", finalizou.