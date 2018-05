Motoristas discutem em fila de posto e um é ferido à faca em Poá

Uma discussão deixou uma pessoa ferida a faca durante a espera para entrar em um posto de combustível, na Vila Ibar, em Poá. A briga foi iniciada após um dos motoristas ter supostamente furado a fila. O caso ocorreu na semana passada, mas, a informação foi divulgada ontem pela Polícia Civil.

Durante o bate-boca, um rapaz, de 27 anos, foi ferido em uma das mãos. A Polícia Militar (PM) foi ao local e levou a vítima ao hospital Dr. Guido Guida. O agressor foi identificado como sendo um contador, de 37 anos.

A versão do suspeito é oposta ao que falou a vítima. Segundo ele, a discussão se iniciou ao parar para pedir informações sobre o final da fila. Neste instante, o rapaz ferido teria o questionado e, inclusive, o ameaçado. Por isto, desceu do carro com uma faca e, ao se aproximar, a vítima segurou o objeto, o que causou ao corte.

De acordo com a Polícia Civil, os envolvidos não foram detidos ou presos, pois não foi encontrada nenhuma testemunha. Assim, não há elementos que aponte qual a versão real.