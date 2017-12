Motoristas passam por estrada e encontram corpo; polícia acredita em execução

O corpo de um homem - ainda não identificado - foi encontrado nesta quinta-feira (28), na Estrada Matsuzaki, na Vila Cabrera, em Suzano. Segundo as primeiras informações, a suspeita é de que a vítima tenha sido executada. Além disso, a polícia não descarta que o cadáver tenha sido desovado no local.



A vítima teria sido encontrada por motoristas, que utilizam a via para ter acesso à região central da cidade. A Polícia Militar (PM) foi chamada para verificar a ocorrência. Os PMs viram possíveis sinais de possível execução, como lesões na cabeça e marcas de tiros.



O local foi preservado. A perícia deu início aos procedimentos iniciais de uma possível identificação do autor do crime. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) também foi chamado para acompanhar as atividades.



Segundo a policia, a vítima tem cerca de 25 a 30 anos. A identificação não pôde ser feita, já que nenhum documento foi encontrado no local ou imediações.



Área de mata



A região na qual a vítima foi encontrada não tem nenhuma residência, ou algum tipo de comércio. Assim, a policia destacou que não há nenhuma câmera de monitoramento que possa ter filmado o crime.



O caso será registrado na Delegacia Central. Mas, a investigação deverá ser realizada pelo SHPP de Mogi.