Mulher agredida por trabalhar fora de casa denuncia marido por suposto rapto da filha

A Polícia Civil de Suzano investiga um caso no qual uma caseira denúncia o companheiro por agredi-la devido ao fato de trabalhar fora de casa. Há ainda outras duas acusações: ameaça e sequestro e cárcere privado - a última seria pelo motivo de o suspeito ter supostamente raptado a filha da mulher. O caso ocorreu nessa quarta-feira à tarde, 25, no bairro Recreio Santa Rita.

Em depoimento, a mulher contou à polícia que convive com o suspeito há oito anos. E que, depois de arrumar um trabalho, as brigas são constantes, tendo, inclusive, episódios de violência doméstica. As agressões mais recentes ocorreram por volta do meio-dia de quarta-feira. Segundo a vítima, o motivo dessas brigas seria por causa que o suspeito não admite o fato dela trabalhar.

No Boletim de Ocorrência (B.O.), a mulher ainda relatou que, após mais este episódio de violência, o companheiro tirou a enteada da escola sem autorização e sumiu. Ela chegou a entrar em contato, no entanto, o suspeito afirmou, segundo ela, que só iria retornar no dia seguinte.

Horas depois ao suposto rapto, a mulher recebeu mensagens da filha. Ainda de acordo com ela, a garota, de 12 anos, disse que foi ameaçada de ser abusada sexualmente e de morte. No boletim, a caseira detalhou à Polícia Civil que tais ameaças seriam pelo fato de o homem querer forçar que o relacionamento reatasse.

Além disso, segundo a mulher, o companheiro já foi preso por agredi-la no passado. O caso segue sob investigação. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia divulgado se a criança havia sido encontrada.