Mulher busca senha para visitar marido no CDP de Suzano e é presa por receptação

Uma mulher, de 30 anos, foi presa nesta sexta-feira, 13, sob suspeita de receptação. De acordo com a Polícia Militar, ela foi abordada logo depois de sair do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, onde pegou uma senha para visitar um detento neste final de semana. O caso está em andamento.

Os policiais, que estavam na atividade Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho (Dejem) - bico oficial da Polícia Militar-, abordaram um Fiat Uno, na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), que saía do centro penitenciário. A motorista teria ido ao CDP de Suzano para pegar a senha, para visitar o marido no sábado.

A princípio, as placas não indicaram nenhuma irregularidade, tampouco queixa crime. No entanto, os policiais fizeram uma consulta a partir do número do chassis. Foi então que houve a confirmação de que o veículo tinha sido furtado dia 30 de junho, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. A respeito do fato, a mulher alegou ter o adquirido numa feira do rolo. Disse que pagou R$ 1,6 mil.

Ainda segundo a PM, a mulher foi encaminhada ao 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista. Até o fechamento desta reportagem, o caso ainda não havia sido registrado.