Mulher de 35 anos é assassinada a tiros dentro de casa no Parque Maria Helena, em Suzano

Uma mulher de 35 anos foi assassinada a tiros dentro de casa na noite desta segunda-feira (9) na Rua Três Marias, no Parque Maria Helena, em Suzano. O companheiro da vítima, de 36 anos, é o principal suspeito de ter cometido o crime e está foragido.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Roseane Silva Freitas dos Santos teria discutido com o indivíduo e foi morta. Essa informação foi passada pela própria mãe do suspeito à Polícia. Ela disse que o homem foi passar o final de semana na casa da companheira e que, em determinado momento, ambos teriam discutido. Ela, então, ouviu os estampidos de tiros, pegou as crianças e saiu de dentro da casa. Logo depois, ela viu o próprio filho entrando em um Ford Fiesta vermelho e fugindo.

Em seguida, uma viatura da Polícia Militar passou pela rua e foi acionada por populares. Os militares foram até a casa e viram a vítima caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local do crime.

O local foi isolado e a Perícia foi realizada. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi (SHPP) foi comunicado sobre o crime. O caso foi registrado na Delegacia Central de Polícia de Suzano e segue sendo investigado. O suspeito de ter cometido o crime segue foragido.

CORREÇÃO: A rua citada na reportagem fica no Parque Maria Helena, e não no Jardim Imperador, onde foi citado anteriormente. A reportagem foi corrigida em 09/05/2023 às 10h17.