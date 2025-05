Mulher de 59 anos morre e 25 idosos são encontrados em condições precárias em asilo clandestino

Uma mulher, de 59 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (29) em um asilo clandestino localizado na Estrada Velha de Santa Isabel, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil foi acionada pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Conselho Municipal do Idoso para averiguar a possível situação de maus-tratos. Foram encontrados 25 idosos em situação de higiene e alimentação precárias.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher que morreu no local tinha câncer em estágio terminal e foi deixada na casa de acolhimento. Sua morte está sendo tratada como suspeita. Além disso, alguns idosos do local relataram que seus familiares os levaram para lá sem sua ciência.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois homens estão sendo investigados. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso de Mogi das Cruzes como exposição a perigo à integridade e à saúde de idoso.

A Prefeitura de Mogi destaca que o estabelecimento era particular e desvinculado da rede socioassistencial do município. As questões administrativas, falta de alvarás e demais licenças, bem como a remoção dos idosos para outras instituições e/ou famílias estão sendo providenciadas pelos órgãos competentes.

Vistoria

A Secretaria Municipal de Assistência Social informa que acompanha o caso desde que tomou conhecimento do fato. Na tarde desta quarta-feira (30) o órgão procedeu com uma vistoria no local para verificar a situação e traçar um perfil das pessoas que ainda lá estão.

Durante a visita, foram registradas apenas 7 idosos que ainda remanescem no local, o restante já foi lavado por seus familiares. Também foi notado que nenhuma das pessoas tem residência em Mogi das Cruzes. A expectativa é de que, dentro dos próximos dias, todos já tenham deixado a casa, porém a Assistência Social seguirá acompanhando o processo, com o intuito de ofertar atendimento e proteção social àqueles que necessitarem.