Polícia

Mulher denuncia vereador Johnny da Inclusão por estupro; parlamentar nega

Caso teria acontecido em 29 de setembro. Boletim foi registrado nesta segunda-feira (6)

09 outubro 2025 - 17h37Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Mulher denuncia vereador Johnny da Inclusão por estupro; parlamentar negaMulher denuncia vereador Johnny da Inclusão por estupro; parlamentar nega - (Foto: Divulgação/CMMC)

Uma mulher, de 34 anos, denunciou o vereador de Mogi das Cruzes Johnny Fernandes da Silveira, conhecido como Johnny da Inclusão, por estupro. O parlamentar negou e disse estar surpreso com a denúncia.

O caso teria acontecido em 29 de setembro. O Boletim de Ocorrência foi registrado nesta segunda-feira (6) na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes.

A vítima contou no BO que conheceu o vereador na faculdade e que mantinha contatos eventualmente. De acordo com ela, o parlamentar teria a chamado para um sítio, onde seria feita uma festa. Ao chegar no local, os dois estavam sozinhos.

A mulher continuou expondo que Johnny ofereceu bebidas e, após algum tempo, passou a mão da perna dela algumas vezes, mas a mulher tirou a mão dele em todas as oportunidades. Mais tarde, ele teria a convidado para tomar banho juntos, o que foi negado.

Ainda segundo o BO, em determinado momento a mulher foi ao banheiro e viu o vereador entrar nu no local, chegando a se masturbar perto dela. A vítima afirma, ainda, que tentou empurrá-lo e sair do local, mas foi agarrada.

A mulher relata que Johnny a levou para o carro e foi para uma estrada de terra, onde teria a estuprado em dois momentos, primeiro dentro do carro e depois sobre o capô.

De acordo com o relato, a vítima a todo momento dizia que não queria e que Johnny é casado. O vereador teria levado a mulher para casa e teria enviado mensagens depois.

A vítima pediu medidas protetivas de urgência.

Posicionamento do vereador

Em nota, o vereador negou veementemente a denúncia realizada pela mulher, disse que está sendo acusado de forma injusta e que confia na Justiça. Leia a nota na íntegra.

"O vereador Johnny Fernandes da Silveira, conhecido como Johnny da Inclusão, vem a público esclarecer informações recentemente divulgadas sobre uma denúncia registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes.

O parlamentar nega veementemente qualquer conduta ilícita e afirma estar sendo acusado de forma injusta. Surpreso com a situação, Johnny da Inclusão ressalta sua confiança plena na Justiça e acredita que a apuração dos fatos trará à tona a verdade.

'Tenho a consciência tranquila e sei que a verdade prevalecerá. Estou sendo alvo de uma acusação que fere minha honra e a seriedade com que sempre conduzi minha vida pública e pessoal', declarou o vereador.

O caso está sob segredo de justiça, e por essa razão o parlamentar não pode se manifestar publicamente sobre o assunto, a fim de não interferir nas investigações em andamento.

Johnny da Inclusão reafirma, no entanto, sua total disposição para colaborar com as autoridades competentes, reforçando seu compromisso com a transparência, a legalidade e o respeito às instituições".

