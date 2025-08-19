Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/08/2025
Polícia

Mulher desaparecida é encontrada morta em Itaquá

Vítima estava desaparecida desde o dia 2 de agosto

19 agosto 2025 - 09h42Por Laura Barcelos - da Região
Caso foi registrado na Delegacia de ItaquáCaso foi registrado na Delegacia de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street View)

Uma mulher, de 59 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Itaquaquecetuba, na tarde deste domingo (17). A vítima estava desaparecida desde o dia 2 de agosto, segundo familiares.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência na Estrada Mascarenhas, no bairro Rio Abaixo. No local, encontrou equipes da Guarda Civil Municipal e a filha da vítima.

O corpo da mulher foi localizado após cerca de dez minutos de caminhada por uma trilha na estrada Mascarenhas.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Itaquaquecetuba.