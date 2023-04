Mulher é agredida com socos e 'mata-leão' pelo ex em Mogi; guardas detêm agressor

Uma mulher de 39 anos foi agredida com um mata-leão e ameaçada de morte pelo ex-marido na madrugada deste domingo (9) na Rua Irineu Pedroso de Moraes, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, o indivíduo de 40 anos invadiu a casa pulando o portão e quebrando os vidros da porta de entrada da residência. No depoimento, a vítima afirmou que o homem começou a quebrar aparelhos eletrônicos da casa sem motivo.

Ele teria danificado televisão e a mesa de vidro e quebrado retrovisor e o câmbio do carro da vítima. Em seguida, o homem segurou a vítima pelo pescoço e aplicou o golpe, desferindo ainda vários socos na mulher e agredindo também a filha dela, uma jovem de 18 anos.

Ainda de acordo com o Boletim de Ocorrência, o criminoso saiu da casa ofendendo a vítima e ameaçando-a de morte. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na residência, o homem já havia fugido.

As vítimas foram medicadas e, antes de voltar para casa, a mulher consultou o sistema de monitoramento da residência, constatando que o indivíduo voltou para a casa. Ela acionou a Guarda Municipal, que foi ao local e prendeu o homem no local.

A vítima tinha uma medida protetiva que impedia o agressor de se aproximar dela. O homem foi detido e vai responder por violência doméstica, lesão corporal contra a mulher, dano e ameaça.