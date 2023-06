Mulher é assassinada a golpes de faca dentro de casa em Mogi

Uma mulher de 35 anos foi assassinada dentro de casa a golpes de faca na manhã desta sexta-feira (16) na Rua Desidério Jorge, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações da Polícia, o chamado foi feito por volta das 8h40. Glace Neres dos Santos foi encontrada ensanguentada ao lado do companheiro, um homem de 51 anos, que é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele, de acordo com testemunhas, teria cometido o crime e, em seguida, tentado suicídio.

Os relatos de quem estava na casa indicam que o suspeito de ter praticado o crime teria entrado no quarto, trancado a porta e praticado o crime. Testemunhas acionaram a Polícia, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com a ajuda de vizinhos.

O homem também foi encontrado ensanguentado dentro do quarto. O Samu constatou o óbito ainda no local do crime. As testemunhas foram levadas para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado e segue sendo investigado como homicídio seguido de tentativa de suicídio.