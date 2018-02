Mulher é atingida por bala perdida no Largo da Feira em Itaquá

Uma mulher, de 40 anos, foi atingida por uma bala perdida, no Largo da Feira, na Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba. Ela foi baleada durante confronto entre bandidos e um caminhoneiro, que reagiu a um assalto. A informação foi divulgada ontem pela Polícia Civil. Mas, o fato aconteceu no último domingo.

A polícia tenta confirmar se a mulher foi atingida dentro de casa, ou se estava passando pelo Largo da Feira no momento do confronto entre os bandidos e o caminhoneiro. Ela foi levada por moradores do bairro ao hospital, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte. Não há informação se outras pessoas foram atingidas.

O caminhoneiro e um indivíduo - apontado como cúmplice dos bandidos - foram presos. O motorista foi detido pelas acusações de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Porém, ele pagou fiança e responderá o processo em liberdade. Já o suspeito de participar da ação criminosa, foi autuado por tentativa de roubo e roubo consumado.

O DS questionou a Polícia Civil quanto os próximos procedimentos desta ocorrência. Investigadores ouvidos pela reportagem responderam que a perícia deverá realizar testes balísticos para confrontar se o projétil que atingiu a mulher partiu da arma do caminhoneiro, ou das armas utilizadas pelos bandidos, que conseguiram fugir.

A investigação sobre o caso ficará a cargo da delegacia central da cidade.

Entenda o caso

Antes da troca de tiros, os bandidos conseguiram roubar outro motorista. Ele perdeu R$ 1,5 mil. Os criminosos também o obrigaram a atrair outra vítima. Mas, a sequência de roubos foi encerrada, depois que o segundo caminhoneiro percebeu a intenção deles. Da primeira abordagem ao confronto, a ação durou pouco mais de 20 minutos.

Após a fuga dos bandidos, uma das vítimas correu para uma base da Guarda Civil Municipal (GCM), onde pediu ajuda. Buscas foram feitas. Um cúmplice da dupla foragida foi preso em flagrante.

O Largo da Feira é habitualmente freqüentado por caminhoneiros que pernoitam no local.