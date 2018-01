Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Itaquá

Uma mulher foi baleada durante uma tentativa de assalto, em Itaquaquecetuba. Ela foi atingida na mão e não corre risco de morte. O caso deve ser investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) da cidade. A Polícia Civil busca informações para identificar os criminosos.

A informação sobre o crime foi divulgada pela Polícia Militar (PM). Mas, a vítima ainda não registrou Boletim de Ocorrência (B.O.). O fato teria ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua Honduras, no Jardim Mônica. A tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - foi praticada por dois bandidos.

As circunstâncias do crime não foram esclarecidas. Ou seja, a polícia não soube informar se a vítima teria reagido a tentativa de assalto. Disse somente que a mulher foi buscar ajuda no Hospital Santa Marcelina da cidade. Foi a unidade médica que avisou sobre a ocorrência.

De acordo com a PM, a mulher teve alta médica e, até o momento, não registrou o caso. Segundo a Polícia Civil, o fato deve ser apresentado no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby, já que é a Delegacia que atende a região na qual ocorreu o crime.

Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha confirmado se houve o registro da ocorrência.