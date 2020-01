Mulher é baleada e criança presencia atentado em Suzano; ex-companheiro é preso

Uma mulher, de 23 anos, foi baleada na cabeça ao voltar para casa, no sábado à noite, 4, no Jardim Modelo, em Suzano. O filho da vítima presenciou o crime. A Polícia Militar prendeu o ex-companheiro como o principal suspeito do atentado. A jovem segue internada em coma e o estado é considerado grave.

O ataque a tiros aconteceu, por volta das 21h45, na Rua Luís da Silva. Imagens de câmeras de segurança filmaram a jovem chegando à residência, com uma criança, quando uma terceira pessoa surge na imagem. Trata-se de um homem, com blusa de toca e calça jeans.

A vítima percebe estar sendo acompanhada, apressa o passo e abre o portão. É neste momento que o indivíduo a segue e realiza um disparo. As imagens terminam mostrando a fuga do criminoso.

Segundo a polícia, um policial de folga presenciou o crime. O militar ficou no local para ajudar a vítima. A jovem foi socorrida em estado grave e encaminhada à Santa Casa de Suzano.

A notícia sobre o crime foi enviada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). Testemunhas revelaram que o ataque foi cometido pelo ex-companheiro da vítima. Buscas foram realizadas e o suspeito foi encontrado na casa de familiares no Miguel Badra.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito resistiu à prisão. Familiares tentaram ‘resgatá-lo’, mas não tiveram êxito. Ao ser questionado sobre o crime, o homem negou ter cometido o crime.

Na delegacia, porém, as testemunhas voltaram a reafirmar a autoria do suspeito. Inclusive tendo revelado detalhes específicos da fisionomia etc.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito responderá por tentativa de femincidídio. A vítima baleada segue internada em coma.