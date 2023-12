Mulher é detida no CDP de Suzano com droga dentro da comida

Uma mulher, de 36 anos, foi detida em flagrante, na manhã do último sábado (16), ao tentar entrar com 14 porções de maconha, escondida dentro da comida, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.

Esse é o segundo caso, em menos de uma semana, que visitantes tentam entrar com drogas no CDP. Na terça-feira (12), uma mulher foi presa com drogas dentro de pedaços de carne.

A droga foi localizada, dentro da marmita, no momento da revista dos itens trazidos por familiares de presos. Ao todo, tinha 14 porções de maconha.

O caso foi registrado como drogas sem autorização na Delegacia de Suzano.