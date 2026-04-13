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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

Mulher é encontrada decapitada no quintal de sua casa em Mogi

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após familiares estranharem a ausência de contato com a vítima desde dias anteriores

13 abril 2026 - 09h36Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como morte suspeitaO caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como morte suspeita - (Foto: Arquivo/DS)

Uma mulher, de 60 anos, foi encontrada decapitada no quintal de sua casa, na tarde deste sábado (11), no bairro Parque Morumbi, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

O 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) informou que a morte ainda está para ser esclarecida. O Samu constatou o óbito no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após familiares estranharem a ausência de contato com a vítima desde dias anteriores. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como morte suspeita.

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