Mulher é encontrada decapitada no quintal de sua casa em Mogi

Uma mulher, de 60 anos, foi encontrada decapitada no quintal de sua casa, na tarde deste sábado (11), no bairro Parque Morumbi, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

O 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) informou que a morte ainda está para ser esclarecida. O Samu constatou o óbito no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após familiares estranharem a ausência de contato com a vítima desde dias anteriores. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como morte suspeita.