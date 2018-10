Mulher é encontrada morta dentro de casa com corte no pescoço em Itaquá

Uma mulher, de 44 anos, foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro de casa, nessa quinta-feira à noite (11), na Rua Paulinea, no Jardim Caiuby, em Itaquaquecetuba. Núbia Paula de Oliveira estava morta há dois dias. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O corpo de Núbia foi achado por volta das 16h50. Foi namorado dela quem a encontrou morta. Há dias, ela não dava nenhuma notícia ou retornava às ligações. Por isto, ele foi procurá-la e, quando abriu a porta da casa da vítima, a encontrou caída sobre a cama com um corte no pescoço.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área. Peritos da Polícia Científica foram ao local e deram início aos trabalhos de investigação.

De acordo com o delegado do 1° Distrito Policial (DP), Eliardo Amoroso, os índicios apontam que a vítima estava morta há dois dias. No entanto, uma investigação foi aberta para determinar as causas da morte, bem como para descobrir se ela tinha algum tipo de inimizade com alguém.