Mulher transexual é encontrada morta em Mogi

Uma mulher transexual foi encontrada morta na noite do último sábado (1), na Avenida Pedro Romero, em Mogi das Cruzes. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram a vítima caída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. Foram solicitados exames ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a pasta, ela havia passado em uma consulta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio e, após ser liberada, se sentiu mal novamente.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Fórum Mogiano LGBT+

Segundo o Fórum Mogiano LGBT+, a vítima era atendida pelo Serviço de Acolhimento Maria Madalena. "Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade às amigas, amigos, à comunidade trans e todas as pessoas que conviveram e lutaram ao lado de Tiffany”, declarou nas redes sociais.

Ainda em nota, o Fórum reforçou a necessidade de políticas públicas. “Ao mesmo tempo, reiteramos que é urgente que o município de Mogi das Cruzes desenvolva políticas públicas estruturantes voltadas à promoção da cidadania e ao enfrentamento das desigualdades sociais que impõem vulnerabilidade a travestis e transexuais. Garantir dignidade, acesso e oportunidades é a forma mais concreta de proteger vidas e construir uma cidade mais justa”, finalizou.