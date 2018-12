Mulher é esfaqueada e morta na frente dos filhos pelo ex-companheiro

A dona de casa Léia Dias Prestes, de 32 anos, foi esfaqueada e morta na frente dos filhos durante a manhã desta terça-feira (4), em Ferraz de Vasconcelos. O assassino é o ex-companheiro da vítima. Ele foi preso pela Polícia Militar.

O crime aconteceu na Rua Brasilina Rodrigues da Silva, na Vila Bianchi. De acordo com testemunhas, Léia foi atacada por volta das 7 horas. Ela tentou fugir do ex-marido, mas o portão estava fechado. Na garagem do imóvel, a dona de casa foi esfaqueada várias vezes. O número de perfurações ainda será verificado pela perícia.

Depois do crime, o suspeito fugiu após pular a casa de vizinhos. Policiais militares foram acionados e conseguiram localiza-lo. O depoimento do assassino não foi divulgado.

Filhos

O ataque a dona de casa foi presenciado pelos três filhos do casal. Testemunhas revelaram que as crianças tentaram ajudar a mãe. Elas não foram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha algumas medidas protetivas de afastamento contra o suspeito. E, habitualmente, ele descumpria as ordens, inclusive teria a visitado nesse fim de semana.