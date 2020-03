Mulher é esfaqueada nas costas após briga com marido na Vila Figueira

Uma mulher, de 38 anos, foi esfaqueada nas costas após uma discussão com o companheiro, de 34 anos, na terça-feira à noite, 3, na Vila Figueira, em Suzano. Depois do crime, o homem tentou fugir em uma bicicleta, mas foi alcançado e preso por policiais militares (PMs). O DS enviou e aguarda posicionamento sobre o estado de saúde da vítima.

O motivo da briga não foi divulgado. Testemunhas ouviram, por volta das 21h11, a mulher gritando por socorro. Vizinhos ouviram e entraram na casa. A vítima foi encontrada ensanguentada e caída no chão. A faca usada no crime continuou no local.

Uma vizinha, que foi a primeira a chegar, flagrou o suspeito ainda no local do crime. Ela chegou, inclusive, a pegar a faca e jogar em cima do telhado, uma vez que teve receio de que o suspeito pudesse causar mais lesões na vítima.

Logo após ser flagrado, o suspeito pegou uma bicicleta e fugiu. O que não contava era que policiais militares (PMs) tivessem sido avisados sobre o crime. De acordo com a polícia, o homem estava descontrolado, exaltado e nervoso.

A vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro (PS) e segue internada. Em depoimento à PM, a mulher ainda falou que este não é o primeiro episódio de violência no qual sofre do companheiro. Ela já foi agredida em outras ocasiões. O DS aguarda posicionamento sobre o estado de saúde.

Ainda segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Central.