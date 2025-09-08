Mulher é esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia em Suzano

Uma mulher de 23 anos foi esfaqueada pelo companheiro enquanto dormia, na manhã da última sexta-feira (5), no bairro Miguel Badra, em Suzano. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica na rua Benedito Salomé da Anunciação. A vítima tinha ferimentos causados por faca no pescoço, orelha e mão. O suspeito fugiu do local.

A vítima foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Revista e transferida para o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).

Segundo a direção do hospital, a paciente apresentava ferimentos leves e teve alta no último sábado (6).

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano.