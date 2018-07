Mulher é espancada e estuprada no Jardim Caiuby; polícia prende suspeito do crime

Uma mulher, de 42 anos, foi espancada e estuprada no Jardim Caiuby, em Itaquaquecetuba, durante a manhã desta segunda-feira (9). O suspeito do crime é o vizinho da vítima. Ele tem 39 anos. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher foi levada ao hospital Santa Marcelina. O estado de saúde é considerado delicado, já que os ferimentos foram graves.

O ataque sexual foi descoberto, após a vítima dar entrada no hospital. Enfermeiras ligaram para a polícia. Quando chegaram à unidade hospitalar, os policiais obtiveram breve depoimento da mulher quanto ao crime. Ela passou o nome e endereço do responsável pelo crime.

Em seguida, os policiais foram ao endereço citado pela vítima. O suspeito foi encontrado e preso. Moradores tentaram linchá-lo. Marcas de sangue eram vistas por quase todos os cômodos, inclusive móveis e eletrodomésticos, do imóvel onde ocorreu o crime.

Família

De acordo com a polícia, a família do suspeito não estava no momento do crime. No entanto, quando os policiais chegaram para prendê-lo, flagraram a casa sendo lavada pela mãe do homem. A ação foi interrompida, uma vez que a perícia foi acionada e a limpeza iriam prejudicar a cena do crime.

A última atualização dada pela polícia quanto a vítima era a de que o estado dela era grave. O caso será registrado na Delegacia Central da cidade. O suspeito permanece preso. Ele deve responder por estupro e tentativa de homicídio.