Mulher é flagrada tentando entrar com celular no CDP de Mogi

Uma jovem, de 22 anos, foi presa após ser flagrada tentando entrar com um celular no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes. O caso aconteceu no sábado, dia 1º. De acordo com a Secretaria da Administração Penintenciária (SAP), a suspeita teve o nome suspenso do rol de visitas.

O flagrante foi realizado por volta das 9h30. Ao passar o kit de utensílios trazido pela visitante no aparelho de raio-X, os servidores identificaram um objeto suspeito nas imagens geradas. Ao analisarem o conteúdo, encontraram um telefone móvel dentro de uma sacola. A mulher, de 22 anos, é companheira de um detento do estabelecimento penal.

A jovem foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. A direção do CDP enviou comunicado para a Vara de Execuções Criminais, além de instaurar Procedimento Disciplinar Apuratório.